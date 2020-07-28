بموافقة خادم الحرمين.. تكليف عبدالله المنيع لإلقاء خطبة يوم عرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام، وذلك بحسب ما أعلنته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وتبث ترجمة خطبة عرفة عن طريق التطبيق الالكتروني بواسطة الأجهزة الذكية (Arafat Sermon app), والموقع الالكتروني المخصص لخطبة عرفة باللغات (www.arafat.gph.gov), والبوابة الالكترونية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام (www.gph.gov.sa) ومنصة منارة الحرمين (https://manaratalharamain.gov.sa). يذكر أن المشروع بدأ في عامه الأول بخمس لغات، وأضيفت اللغة الصينية في عامه الثاني لتصبح الترجمة بست لغات. وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عن زيادة عدد اللغات هذا العام لتصبح 10لغات. الإنجليزية الفرنسية الفارسية Advertisements الملاوية الأوردية الصينية التركية الروسية الهوساوية البنغالية ترجمة خطبة عرفة بـ10 لغات:

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