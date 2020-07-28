شكرا لقرائتكم خبر 6250 كاميرا تراقب المسجد الحرام وطرق وأنفاق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد الحربي عددا من الإضافات الجديدة التي شهدها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر منى هذا العام ضمن المرحلة التطويرية الأولى، إذ جرى إضافة 250 كاميرا حديثة ليصبح إجمالي الكاميرات التي يضمها المركز 6250 كاميرا تغطي مكة المكرمة والمسجد الحرام بكامل ملحقاته، والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة والطرق والأنفاق الخاصة بالمركبات.

واستمع خلال تفقده أمس، مركز القيادة والسيطرة، يرافقه قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، إلى شرح واف عن المركز وأقسامه، ومجمل ما شهده من تطورات وإضافات جديدة.

عقب ذلك التقى الحربي بعدد من قيادات المركز يتقدمهم قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق الغبان، حيث استمع إلى تطلعاتهم وآلية سير العمل على مدار الساعة، مطالبا ببذل الجهد وإخلاص العمل واحتساب الأجر خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وتعد المرحلة الأولى من عملية التطوير متعلقة بالبنية التحتية للمركز، حيث جرت إضافة جملة من الأقسام والكانسولات الخاصة بالمراقبة ومضاعفتها هذا العام، كما تم الاعتماد على عدد من المخرجات التقنية والأنظمة الخاصة بنظام المراقبة والرصد، إضافة إلى توسيع مخارج التلقي، كما زود المركز بشبكة أمنية من الخطوط الرقمية السريعة والمتطورة التي تكفل الوصول بالعمل إلى مراحل متقدمة، خاصة تلك الأنظمة التي تعنى بالتوثيق والرصد على مدار الساعة لجميع الخطط التي تنفذها القيادات في الميدان، ومراقبة الوضع العام الأمني والمروري عبر مدخلات عدة، ومنها الربط المباشر مع طيران المتابعة الجوية لنقل المعلومة مباشرة بالصورة المرئية والفوتوجرافية.