تهيئة المسجد الحرام وصحن المطاف بمسارات افتراضية

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وهيأت الرئاسة جميع ساحات ومرافق المسجد الحرام بالملصقات الأرضية الموقتة، والتي تهدف إلى تنظيم مسارات دخول حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم، لتضمن من خلالها تطبيق التباعد الاجتماعي بين أفواج الحجيج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والقيادات الأمنية.
وتأتي هذه التدابير حرصا من المملكة على أن يتم الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل أزمة كورونا مع تشديد الإجراءات الصحية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وليتمكنوا من أداء الحج بأمن وسلام.
يذكر أن الرئاسة العامة تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات المعنية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.
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