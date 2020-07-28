سجادة صلاة معقمة لكل حاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سجادة صلاة لكل حاج، وذلك ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا» في موسمها الثامن. وجهزت الرئاسة السجادات في أكياس مغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد. يأتي ذلك خدمة لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله سجادة خاصة به.

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