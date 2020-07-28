طائرات لتصوير المواقع التاريخية بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع مستوى الإثراء المعرفي بمكونات المنطقة لدى زوار الإمارة ومستفيديها، أبرزت إمارة منطقة المدينة المنورة أهم المواقع التاريخية والإسلامية والأثرية ومعالم السيرة النبوية، من خلال الصور الفوتوجرافية التي وثقتها عدسات المصورين، وتزينت بها أروقة وقاعات مبنى الإمارة بـ14 صورة من أصل 23 صورة فوتوجرافية، تستعرض جانبا من معالم المسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات وجبل أحد ومنطقة سيد الشهداء، إلى جانب بعض المعالم في محافظة العلا والمدن الساحلية التابعة للمنطقة. واستخدم فريق «إرث» للتوثيق الجوي الذي يضم 14 مصورا طائرات الجياروكوبتر والطيران الشراعي لالتقاط الصور باحترافية عالية.

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