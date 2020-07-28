قوة أمن المسجد الحرام تتأهب لاستقبال الطائفين يوم التروية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تركز خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام على أربعة محاور، أكملت قوة أمن المسجد الحرام جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم يوم التروية. وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد الأحمدي جاهزية واستعداد القوة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام، مبينا أنه جرى تخصيص مسارات لاستقبال الحجاج ومرورهم من ساحتي المسجد الحرام الغربية والجنوبية، إضافة إلى تخصيص مسارات من داخل المسجد الحرام حتى وصولهم إلى صحن المطاف وأدوار المسعى، واللذين وضعت فيهما مسارات لضمان سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعدت من قبل الجهات المعنية حفاظا على ضيوف الرحمن. المحاور الـ4: التنظيمي

الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام

الإنساني

الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.

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