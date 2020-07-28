استمرار صرف التعويضات في نطاق مشروع نيوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمتابعة من أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق «تنمية» خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبشكل يومي صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.

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