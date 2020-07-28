شكرا لقرائتكم خبر القبض على 12 مقيما سرقوا مواد صحية من مستودع بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على تشكيل عصابي مكون من 12 مقيما، لتورطهم بسرقة مواد صحية من مستودع بجدة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من 12 مقيما (منهم 7 من الجنسية السودانية، و3 من الجنسية اليمنية، ومقيم باكستاني، وآخر من الجنسية البنجلاديشية)، لتورطهم بسرقة مواد صحية بقيمة 200.000 ريال من أحد المستودعات بمحافظة جدة، وجرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 12 مقيما سرقوا مواد صحية من مستودع بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.