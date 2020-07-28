23 حالة احتيال مالي في المملكة خلال 7 أشهر

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وأضاف الدخيل خلال الاجتماع أنه بحسب التقرير الأممي فإن المختصين يتوقعون أن تخسر المنشآت 5% من دخلها بسبب الاحتيال، بما يعادل 4.5 تريليونات دولار سنويا على مستوى العالم.
وأشار إلى أن أفضل الطرق لمكافحة الاحتيال والتصدي له هي من خلال الاستعانة بمحاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للمنشأة، وتفعيل قواعد السلوك، والاعتماد الإداري للقوائم المالية، ووجود إدارة مراجعة داخلية للمنشأة، ووجود لجنة مستقلة ومراجع خارجي لمراجعة ضوابط التقارير المالية، ووجود سياسة لمكافحة الاحتيال، وتوفر وسائل للإبلاغ على قرار الخط الساخن للبلاغات لعدد من الجهات الحكومية في السعودية.
في السياق نفسه قال عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف لجمعية مكافحة الاحتيال السعودية، وحيد القحطاني، للصحيفة إن الجمعية تعد حديثة، إذ لم تحصل على الترخيص إلا في منتصف عام 2019م، وتهدف لتكون مظلة لكل العاملين في قطاعات مكافحة الاحتيال، ولترفع مستوى الوعي والتحذير من خطر الاحتيال على الاقتصاد الوطني وكيفية مكافحته وتجنب الوقوع ضحية له. وحاليا ستركز على الانتشار وتعريف العامة بالجمعية، ثم تنتقل بعد ذلك لتحقيق أهداف أخرى.
ولفت إلى أن الجمعية تضم 500 عضو حاليا، وتمنح شهادات اعتماد دولية، تجعل من حاملها أكثر موثوقية في حال أرادت الشركات استقطابه للعمل لديها.
حالات الاحتيال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الإمارات 46
السعودية 23
قبرص 11
الكويت 9
مصر 6
عمان 5
قطر 5
البحرين 5
الأردن 4
لبنان 4
العراق 3
المغرب 3
تونس2
أكثر أنواع الاحتيال شيوعا ومتوسط الخسائر نتيجة كل قضية احتيال:
- اختلاس الأصول 86 % بمتوسط 100 ألف دولار
- الفساد 43 % بمتوسط 200 ألف دولار
- الاحتيال بالقوائم المالية 10 % وهي أكثر تكلفة بمتوسط 954 ألف دولار
العمليات 15%
المحاسبة 14%
الإدارة التنفيذية العليا 12%
المبيعات 11%
ازدياد الخسائر بحسب ازدياد مرتكبي الاحتيال للقضية الواحدة:
مرتكب واحد للاحتيال
متوسط الخسارة لكل قضية احتيال 90,000 دولار
عدد 2 مرتكب للاحتيال
متوسط الخسارة 1,050,000 دولار
عدد 3 مرات مرتكب للاحتيال
متوسط الخسارة 350,000 دولار
بحسب التقرير الأممي لمكافحة الاحتيال لعام 2020 م
جنس الجاني في حالات الاحتيال حسب المنطقة الجغرافية
أوروبا الشرقية ووسط آسيا
%81
%19
أوروبا الغربية
%73
%27
جنوب آسيا
%96
%4
الباسيفيك
%78
%22
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
%93
%7
أمريكا وكندا
%59
%41
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
%76
%24
منطقة الصحراء الأفريقية
%84
%16
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.