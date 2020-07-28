41 % زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكل القطاعات بنسبة 41%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

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