شكرا لقرائتكم خبر 1897 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2688 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
270,831 إجمالي الحالات
42,418 الحالات النشطة
225,624 المتعافون
2789 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن
183 الطائف
167 الهفوف
118 الرياض
117 مكة المكرمة
91 خميس مشيط
76 حائل
74 جدة
67 الدمام
57 تبوك
54 حفر الباطن
49 بريدة
44 جازان
36 المبرز
33 نجران
32 أبها
30 المدينة المنورة
29 القطيف
27 بقعاء
25 بلجرشي
20 وادي الدواسر
20 بللسمر
19 سبت العلاية
18 عنيزة
17 تثليث
16 ينبع
16 الرس
16 الظهران
15 المذنب
15 رجال ألمع
14 الحرجة
13 بيشة
13 تربة
11 الخبر
11 شرورة
10 بارق
10 المضة
10 أحد رفيدة
10 الجبيل
10 الغزالة
10 القنفذة
10 النعيرية
10 ساجر
9 الحائط
9 العقيق
8 عفيف
7 الشنان
7 الدوادمي
7 عيون الجواء
7 البكيرية
6 الطوال
6 العيدابي
6 عرعر
6 رنية
6 البدائع
6 الليث
5 خليص
5 بقيق
5 الشملي
5 يدمة
5 العيون
5 قلوة
5 ميسان
5 قرية العليا
5 رأس تنورة
4 الشعبة
4 الأسياح
4 المجمعة
4 البدع
4 النماص
4 الوجه
4 الخفجي
4 ضمد
4 فيفا
4 القرى
4 أضم
3 بطحاء
3 بدر الجنوب
3 شواق
3 سكاكا
3 تبالة
3 ضرما
3 خيبر
3 صبيا
3 بيش
3 الحجرة
3 الخرج
3 الفرشة
2 الموسم
2 رفائع الجمش
2 عريعرة
2 سميراء
2 الرويضة
2 الباحة
2 أبوعريش
2 رابغ
2 طريف
2 الخرمة
2 الحناكية
2 حريملاء
2 صامطة
2 حقل
2 رفحا
2 شقراء
2 القريع
2 الجفر
2 البشائر
1 موقق
1 ثول
1 المحاني
1 سراة عبيدة
1 مليجة
1 القحمة
1 نمرة
1 الكامل
1 السليمي
1 القريات
1 قصيباء
1 رياض الخبراء
1 صفوى
1 حوطة بني تميم
1 أحد المسارحة
1 العويقيلة
1 المجاردة
1 ظهران الجنوب
1 أملج
1 تمير
1 المظيلف
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.