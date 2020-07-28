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1897 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2688 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 2688 حالة، و29 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 270,831 حالة، منها 42,418 حالة نشطة، بينها 2103 حالات حرجة.

270,831 إجمالي الحالات

42,418 الحالات النشطة

225,624 المتعافون

2789 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن

183 الطائف

167 الهفوف

118 الرياض

117 مكة المكرمة

91 خميس مشيط

76 حائل

74 جدة

67 الدمام

57 تبوك

54 حفر الباطن

49 بريدة

44 جازان

36 المبرز

33 نجران

32 أبها

30 المدينة المنورة

29 القطيف

27 بقعاء

25 بلجرشي

20 وادي الدواسر

20 بللسمر

19 سبت العلاية

18 عنيزة

17 تثليث

16 ينبع

16 الرس

16 الظهران

15 المذنب

15 رجال ألمع

14 الحرجة

13 بيشة

13 تربة

11 الخبر

11 شرورة

10 بارق

10 المضة

10 أحد رفيدة

10 الجبيل

10 الغزالة

10 القنفذة

10 النعيرية

10 ساجر

9 الحائط

9 العقيق

8 عفيف

7 الشنان

7 الدوادمي

7 عيون الجواء

7 البكيرية

6 الطوال

6 العيدابي

6 عرعر

6 رنية

6 البدائع

6 الليث

5 خليص

5 بقيق

5 الشملي

5 يدمة

5 العيون

5 قلوة

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5 ميسان

5 قرية العليا

5 رأس تنورة

4 الشعبة

4 الأسياح

4 المجمعة

4 البدع

4 النماص

4 الوجه

4 الخفجي

4 ضمد

4 فيفا

4 القرى

4 أضم

3 بطحاء

3 بدر الجنوب

3 شواق

3 سكاكا

3 تبالة

3 ضرما

3 خيبر

3 صبيا

3 بيش

3 الحجرة

3 الخرج

3 الفرشة

2 الموسم

2 رفائع الجمش

2 عريعرة

2 سميراء

2 الرويضة

2 الباحة

2 أبوعريش

2 رابغ

2 طريف

2 الخرمة

2 الحناكية

2 حريملاء

2 صامطة

2 حقل

2 رفحا

2 شقراء

2 القريع

2 الجفر

2 البشائر

1 موقق

1 ثول

1 المحاني

1 سراة عبيدة

1 مليجة

1 القحمة

1 نمرة

1 الكامل

1 السليمي

1 القريات

1 قصيباء

1 رياض الخبراء

1 صفوى

1 حوطة بني تميم

1 أحد المسارحة

1 العويقيلة

1 المجاردة

1 ظهران الجنوب

1 أملج

1 تمير

1 المظيلف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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