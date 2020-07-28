1897 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2688 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 2688 حالة، و29 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 270,831 حالة، منها 42,418 حالة نشطة، بينها 2103 حالات حرجة. 270,831 إجمالي الحالات 42,418 الحالات النشطة 225,624 المتعافون 2789 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن 183 الطائف 167 الهفوف 118 الرياض 117 مكة المكرمة 91 خميس مشيط 76 حائل 74 جدة 67 الدمام 57 تبوك 54 حفر الباطن 49 بريدة 44 جازان 36 المبرز 33 نجران 32 أبها 30 المدينة المنورة 29 القطيف 27 بقعاء 25 بلجرشي 20 وادي الدواسر 20 بللسمر 19 سبت العلاية 18 عنيزة 17 تثليث 16 ينبع 16 الرس 16 الظهران 15 المذنب 15 رجال ألمع 14 الحرجة 13 بيشة 13 تربة 11 الخبر 11 شرورة 10 بارق 10 المضة 10 أحد رفيدة 10 الجبيل 10 الغزالة 10 القنفذة 10 النعيرية 10 ساجر 9 الحائط 9 العقيق 8 عفيف 7 الشنان 7 الدوادمي 7 عيون الجواء 7 البكيرية 6 الطوال 6 العيدابي 6 عرعر 6 رنية 6 البدائع 6 الليث 5 خليص 5 بقيق 5 الشملي 5 يدمة 5 العيون 5 قلوة Advertisements 5 ميسان 5 قرية العليا 5 رأس تنورة 4 الشعبة 4 الأسياح 4 المجمعة 4 البدع 4 النماص 4 الوجه 4 الخفجي 4 ضمد 4 فيفا 4 القرى 4 أضم 3 بطحاء 3 بدر الجنوب 3 شواق 3 سكاكا 3 تبالة 3 ضرما 3 خيبر 3 صبيا 3 بيش 3 الحجرة 3 الخرج 3 الفرشة 2 الموسم 2 رفائع الجمش 2 عريعرة 2 سميراء 2 الرويضة 2 الباحة 2 أبوعريش 2 رابغ 2 طريف 2 الخرمة 2 الحناكية 2 حريملاء 2 صامطة 2 حقل 2 رفحا 2 شقراء 2 القريع 2 الجفر 2 البشائر 1 موقق 1 ثول 1 المحاني 1 سراة عبيدة 1 مليجة 1 القحمة 1 نمرة 1 الكامل 1 السليمي 1 القريات 1 قصيباء 1 رياض الخبراء 1 صفوى 1 حوطة بني تميم 1 أحد المسارحة 1 العويقيلة 1 المجاردة 1 ظهران الجنوب 1 أملج 1 تمير 1 المظيلف

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