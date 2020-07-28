إغلاق 18 محلا غذائيا مخالفا بخنساء مكة

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وأوضح رئيس البلدية المهندس غيث الشنبري، أن الحملة تأتي امتدادا لخطط المتابعة الرقابية الشاملة التي تنفذها البلدية على الأسواق العشوائية، بهدف متابعة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.
وكشف عن جهود البلدية اليومية من خلال الجولات المكثفة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، مشيرا إلى أن قسم المواد الغذائية بالبلدية نفذ 50 جولة ميدانية، وبلغت كمية المصادرات 48 كجم من المواد الغذائية المتنوعة.
وبين أنه ضمن جهود قسم الأسواق بالبلدية نفذت 40 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 5 محلات تجارية، وبلغت كمية المصادرات 32 كيسا من الاسمنت، ومنعت الفرق الرقابية 13 مركبة للباعة المتجولين من البيع في الطرقات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
إلى ذلك أغلقت بلدية المسفلة الفرعية 4 منشآت غذائية، وذلك لوجود عدة مخالفات صحية، إضافة إلى إتلاف 25 كجم أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء الحفظ والتخزين،وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
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