شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 18 محلا غذائيا مخالفا بخنساء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف القضاء على البيع العشوائي المخالف للأنظمة والتعليمات، نظمت إدارة شؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية أمس حملة ميدانية على السوق العشوائي بحي الخنساء على امتداد شارع الحج، رصدت خلالها الفرق الرقابية 24 محلا غذائيا مخالفا أغلق منها 18 محلا، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس غيث الشنبري، أن الحملة تأتي امتدادا لخطط المتابعة الرقابية الشاملة التي تنفذها البلدية على الأسواق العشوائية، بهدف متابعة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.

وكشف عن جهود البلدية اليومية من خلال الجولات المكثفة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، مشيرا إلى أن قسم المواد الغذائية بالبلدية نفذ 50 جولة ميدانية، وبلغت كمية المصادرات 48 كجم من المواد الغذائية المتنوعة.

وبين أنه ضمن جهود قسم الأسواق بالبلدية نفذت 40 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 5 محلات تجارية، وبلغت كمية المصادرات 32 كيسا من الاسمنت، ومنعت الفرق الرقابية 13 مركبة للباعة المتجولين من البيع في الطرقات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

إلى ذلك أغلقت بلدية المسفلة الفرعية 4 منشآت غذائية، وذلك لوجود عدة مخالفات صحية، إضافة إلى إتلاف 25 كجم أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء الحفظ والتخزين،وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.