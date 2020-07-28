قرار ملكي من الملك سلمان يخص بن سليمان بشأن خطبة عرفة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 10:17 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 563 زيارة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتكليف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

يذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين، حيث تقوم المملكة بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات.