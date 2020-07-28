محمد بن مسعود - الدمام - بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا صرَّح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه إشارة إلى الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما الخليج 365 إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء / 12 / 1441 هـ من ضبط (244) مخالفًا؛ توافرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط مخالفيها.الأمن العام

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 10:34 PM بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا Advertisements "الأمن العام": ضَبْط 244 مخالفًا لقيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة للحج "الأمن العام": ضَبْط 244 مخالفًا لقيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة للحج صرَّح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه إشارة إلى الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما الخليج 365 إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء / 12 / 1441 هـ من ضبط (244) مخالفًا؛ توافرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط مخالفيها. الكلمات المفتاحية

، "الأمن العام": ضَبْط 244 مخالفًا لقيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة للحج ،

المصدر : الخليج 365

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