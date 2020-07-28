، أمطار جازان الغزيرة تقتحم 26 منزلاً في أحد المسارحة وتسقط سوراً في الداير ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المدني" رفع درجة الاستعداد وباشر عدداً من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية

هطلت أمطار خير وبركة على منطقة جازان أمس الاثنين وتدرجت من خفيفة إلى متوسطة ثم غزيرة على معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها عدد من الأودية كانت في مجراها الطبيعي.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن جميع دوريات السلامة بالإدارات والمراكز قامت بأعمالها الميدانية والشخوص ميدانياً منذ بداية التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها وذلك للتأكد من وضع اﻷودية ورفع تقارير عن الحالة أول بأول وحتى نهاية الحالة المطرية.

وأشار "الغامدي" إلى ورود عدد من البلاغات نتيجة لهطول الأمطار في تلك المحافظات حيث تم مباشرة بلاغ بمحافظة الداير عن انهيار جزئي لجدار حوش تابع لمنزل ولم تحدث أي إصابات ولله الحمد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالإضافة لحالات دخول لمياه الأمطار بمحافظة أحد المسارحة لمجموعة من المنازل بلغت (٢٦) منزلاً تم تمرير البلاغات للبلدية وذلك لاتخاذ اللازم والتعامل مع الحالات وشفط المياه وجرى التنسيق مع جهات الاختصاص لتأمين السكن والإعاشة اللازمة للأسر المتضررة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بعدد من المحافظات حالات تغريز عدد من المركبات وتم التعامل معها في حينه، وبين أنه لم ينتج عن الحالة المطرية أي إصابات تذكر ولله الحمد، وإنما حالة وفاة واحدة تم مباشرتها فرق الدفاع المدني وهي انجراف جثة مجهولة الهوية من الجنسية الإفريقية جرفتها السيول على ضفة وادي دفا التابع لمحافظة الداير وتم تسليمها لجهة الاختصاص.

وأكد العقيد الغامدي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأن عمليات الرصد الميدانية والانتشار من قبل دوريات السلامة مستمرة على مدار الساعة في مدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة على جميع المواقع والأودية والشعاب وذلك للتأكد من وضعها ورصد أي حالات طارئة لا قدر الله.

وحذر "الغامدي" من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظراً لما تشهده المنطقة من استمرار لتقلبات والمتغيرات الجوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنباً لأي مكروه لاسمح الله وأهاب بالجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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