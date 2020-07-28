- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك ١٤٤١هـ، بتزيين جسر طريق الملك فيصل تقاطع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بالإنارة التجميلة.
وأكد أمين المنطقة، المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أن الأمانة تحرص دومًا على تطوير خدماتها والارتقاء بها، وذلك في ظل دعم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير المنطقة؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف "الشمري" أنه تم العمل على صيانة إضاءة المجسمات الجمالية على المداخل الرئيسة، وفي الميادين وسط المدينة؛ للتأكد من جاهزيتها.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 10:23 PM
تم صيانة إضاءة المجسمات الجمالية على المداخل والميادين والطرق الرئيسةشاهد.. "أمانة الشمالية" تتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك ١٤٤١ هـ
أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك ١٤٤١هـ، بتزيين جسر طريق الملك فيصل تقاطع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بالإنارة التجميلة.
وأكد أمين المنطقة، المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أن الأمانة تحرص دومًا على تطوير خدماتها والارتقاء بها، وذلك في ظل دعم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير المنطقة؛ لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين.
وأضاف "الشمري" أنه تم العمل على صيانة إضاءة المجسمات الجمالية على المداخل الرئيسة، وفي الميادين وسط المدينة؛ للتأكد من جاهزيتها.
، شاهد.. "أمانة الشمالية" تتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك ١٤٤١ هـ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "أمانة الشمالية" تتزين لاستقبال عيد الأضحى المبارك ١٤٤١ هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.