- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بالدمام استعدادًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية ووقائية، هدفت لتقوية العضلات ورفع المستوى اللياقي.
قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة جادة على كامل الملعب.
وعلى صعيد متصل قرر الجهاز الفني خوض التدريب الأخير يوم غدٍ الأربعاء قبل إجازة عيد الأضحى، وستكون الإجازة يومي الخميس والجمعة، على أن تستأنف التدريبات مساء يوم السبت المقبل تحضيرًا لمواجهة العدالة ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 10:16 PM
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبدالله الدبل بالدمام استعدادًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية ووقائية، هدفت لتقوية العضلات ورفع المستوى اللياقي.
قسم العطوي بعدها لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة جادة على كامل الملعب.
وعلى صعيد متصل قرر الجهاز الفني خوض التدريب الأخير يوم غدٍ الأربعاء قبل إجازة عيد الأضحى، وستكون الإجازة يومي الخميس والجمعة، على أن تستأنف التدريبات مساء يوم السبت المقبل تحضيرًا لمواجهة العدالة ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. ويعلن برنامج عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. ويعلن برنامج عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.