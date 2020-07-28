شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة.
ويستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق "نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك" قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
وكذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من القصيم وحائل والرياض؟
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