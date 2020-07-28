شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تحدد طريقتان لخروج الحالات الاستثنائية من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المديرية العامة للجوازات، طرق الخروج من المملكة بالنسبة للحالات الاستثنائية. كشفت المديرية العامة للجوازات، طرق الخروج من المملكة بالنسبة للحالات الاستثنائية. وقالت الجوازات، في ردها على أحد الاستفسارات: " بالنسبة للحالات الاستثنائية يرجى توجيه الطلب لمقام وزارة الداخلية أو وزارة الصحة عن طريق البريد مع إرفاق المستندات والمبررات كافة

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