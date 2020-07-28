شكرا لمتابعة خبر عن امرأة تناشد استخراج تصريح لبسطتها بالدمام: «أعول أسرتي ووالدتي مريضة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أظهر مقطع فيديو امرأة في حي طيبة بالدمام، تناشد المسؤولين، بمساعدتها في استخراج تصريح لبسطتها ودعمها، خاصة وأنها تعول أسرتها عبر بيع العصير.
وقالت المرأة في مقطع فيديو : “يكفيني إني جالسة في هالحر وهالظروف كلها، ويشهد الله إني في حاجة ماسة ولا أبغى أحتاج أي أحد إلا الله، وكافية نفسي وأهلي بهذه البسطة”.
وأضافت: “أنا جالسة في هذا المكان لأنه قريب من البيت، ووالدتي مريضة وكبيرة في السن ووضعها الصحي صعب جدا”.
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