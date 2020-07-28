شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. البرق يضيء سماء نجران في لوحة ربانية بديعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أظهرت مقطع فيديو البرق يضئ سماء نجران في لوحة ربانية بديعة، مما أثار المشهد إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: " بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة " وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.