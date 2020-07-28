شاهد..إغلاق محل ظهر فيه عمال يرمون قطع بالية وأخشاب في السيل المتدفّق

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت أمانة الطائف عن إغلاق محلاً ظهر فيه عمالا يرمون قطع بالية وأخشاب في السيل المتدفّق. أعلنت أمانة الطائف عن إغلاق محلاً ظهر فيه عمالا يرمون قطع بالية وأخشاب في السيل المتدفّق. وكان مقطع فيديو قد أظهر عمالا يرمون قطع بالية وأخشاب في السيل المتدفق، مما أثار غضب المواطنين، حيث سيتم إحالتهم للتحقيق ومعرفة أسباب ذلك.

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