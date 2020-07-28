كيفية صلاة عيد الاضحى 1441 في المنزل او البيت

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول العربية والاسلامية، وإعلان السلطات إغلاق المساجد ودور العبادة يتساءل العديد من المسلمون عن كيفيه صلاة عيد الأضحى في المنزل او البيت.

ونشرت العديد من المصادر الدنية والاسلامية المختصة على الرد على الجمهور والذي تتبع الى علماء الفقه والشريعة الاسلامية طريقة صلاة العيد الاضحى في المنزل او البيت.

ويأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام يوم الجمعة الموافق 28 يوليو/تموز 2020، في العاشر من ذي الحجة 1441 في ظروف استثنائه بسبب تفشي وباء كورونا.

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وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية طريقة صلاة العيد الاضحى في البيت او المنزل وفق ما نقلتها عن مزكز الاشعاع الاسلامي للبحوث والدراسات العلمية.

طريقة أداء صلاة العيد الاضحى في البيت او المنزل :- صلاة العيد عبارة عن ركعتان، حيث يبدأ الإمام اولًا بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح، بعد ذلك يكبر سبع تكبيرات ( غير تكبيرة الإحرام ) – يرفع فيهن يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المصليين مثله بعد قول كل تكبيرة من التكبيرات يرفع المسلم يديه الأثنان قائلًا ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله وأكبر”. ومن السنن الواجب أدائها في صلاة العيد هي قراءة سورة الأعلى عقب الفاتحة أو سورة ق في الركعة الأولى جهرًا. أما في الركعة الثانية من السنن أيضًا قراءة سورة الغاشية أو القمر عقبل الفاتحة .

وكانت السطات الاماراتية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء إقامة صلاة العديد في المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الامارات العربية المتحدة، فيما أعلنت السلطات السعودية إلغاء إقامة موسم الحج هذا العام باستثناء سكان المملكة.