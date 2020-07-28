حدد المهلة المسموحة في حال التأخر عن سداد..
كشف المرور السعودي عن ضوابط التعامل في حال التأخر عن سداد المخالفات المرورية بقيمة 20 ألف ريال فأكثر، جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «السلام عليكم، جاني رسالة بالمبادرة بالسداد خلال ٣٠ يومًا وش الإجراء المترتب في عدم السداد علمًا أن عليه ٣٢ ألف ريال.. وماقدر اسددها دفعه وحده».
وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «تنص المادة(٧٥) من نظام المرور الفقرة(٣) على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات».
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: ضوابط للتعامل مع مخالفات ما فوق الـ20 ألف ريال قبل إحالتها للمحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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