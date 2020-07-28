النيابة العامة: نتابع واقعة تعرض مواطنة للتعنيف والإيذاء

بعد نشر صور شخصية ومقاطع مرئية..
أكد مصدر في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على ما تمَّ رفعه من قبل مركز الرصد النيابي خلال الأيام الماضية بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى معلوماتي يتضمن نشر إحدى المواطنات صورًا شخصية ومقاطع مرئية لها عبر أحد المنصات الاجتماعية، وإفادتها أنها تعرَّضت للعنف والإيذاء.
أوضح المصدر أنَّ القضية ما زالت في طور التقييم والمتابعة وأن النيابة العامة تواصلت مع الجهات ذات الاختصاص للوقوف على ملابسات القضية وتداعياتها وإحاطة ظروفها وأحداثها واتخاذ الإجراءات النظامية طبقًا لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.
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