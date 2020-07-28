تورط إثيوبيين في جرائم سلب لعملاء البنوك قبل ضبطهما بالرياض

مخالفين لنظام أمن الحدود
صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن من رصد مركبة يستقلها شخصان تمَّ الاشتباه بها لتجولها المتكرر حول الفروع البنكية بعدد من أحياء مدينة الرياض، وعند إيقافهما حاول أحدهما الاعتداء على رجال الأمن باستخدام سلاح أبيض (ساطور).
وأوضح أنه تمَّ السيطرة والقبض عليهما، وتبيَّن أنهما مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية (كلاهما في العقد الرابع)، كما ثبت أنَّ المركبة مسروقة، وتورطهما بارتكاب 3 جرائم سلب لعملاء البنك تحت تهديد السلاح الأبيض، وثبت كذلك استيلاؤهما على ما يقارب 300 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة.
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