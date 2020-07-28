الدفاع المدني يحذر من 4 مخالفات.. تبدأ بالغرامة المالية وتشمل «إبعاد المقيم»

أوضح الدفاع المدني السعودي عقوبة تعمُّد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حيث سيعاقب المخالف 1000 ريال في المرة الأولى وتتضاعف في حالة التكرار، وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع «تويتر»: «عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية.. عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.. رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص.. عدم الالتزام بالإجراءات المعتمة عند ارتفاع درجة الحرارة)، وذلك في الحالات المنصوص عليه في تلك الإجراءات والتدابير».

وذكر أنَّ المخالفة للمرة الأولى تكون العقوبة 1000 ريال، مشيرةً إلى تضاعف العقوبة في حال التكرار، وأنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه، وطالب الدفاع المدني الإبلاغ عن وجود المخالفات على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

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