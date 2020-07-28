السعودية اليوم / المغرب تسجل 500 إصابة جديدة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 500 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 17 ألفا و 66 حالة شفاء بعد تعافي 513 شخصاً.

// انتهى //

21:55ت م

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الرباط 7 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في المغرب إلى 21 ألفا و 387 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 327 بعد الإعلان عن 11 وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 17 ألفا و 66 حالة شفاء بعد تعافي 513 شخصاً.// انتهى //21:55ت م0242

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