حج / وزارة النقل تنهي صيانة 491 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة



منى 07 ذو الحجة1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أنهت وزارة النقل ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، صيانة 491 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج لهذا العام 1441هـ؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج إلى العاصمة المقدسة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبدعم وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة ودعم من معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك انطلاقًا من رسالة المملكة السامية في خدمة زوار بيت الله الحرام.

ووقعت أعمال الصيانة الدورية والوقائية على عدد من الطرق الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة وهي: طريق المدينة السريع، وجدة السريع، وجدة القديم، والسيل، والهدا، والليث، والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، حيث شملت أعمال الصيانة: الإنارة، وفواصل تمدد الجسور، وتنفيذ عبارة وادي الشعبة، وأعمال إصلاح السياج، وأعمال الكشط والسفلتة، إضافة إلى تنفيذ عدد من وسائل السلامة على الطريق مثل اللوحات الإرشادية، وإشارات الطرق، وحوامل إشارات الطرق، والدهانات، وعيون القطط، وإنشاء حواجز خرسانية ومعدنية، وأسلاك السياج.

وشدد الوزير الجاسر على أهمية التكامل مع مستخدمي وسائل النقل كافة وضرورة تعاون الجميع واستشعارهم المسؤولية وتقيدهم بالإجراءات الوقائية اللازمة والعودة بحذر، مؤكدًا جاهزية المنظومة ومرافقها ومنشآتها كافة لحج هذا العام، من خلال تحديد حافلة لكل مجموعة، وكذلك رقم مقعد يكون مخصصًا للحاج نفسه طوال رحلة الحج كاملة، والالتزام بالمقعد ذاته لجميع الحجاج طوال وقت الرحلة، وعدم السماح للحجاج بالوقوف داخل الحافلة خلال الرحلة، والسماح للعوائل بالجلوس سويًا، إضافة إلى تخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول، مع استثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة ويحتاجون إلى المساعدة، بالإضافة إلى إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل، في حال تأكيد إصابة أحد الركاب -لا قدّر الله- بمرض

وتعكف منظومة النقل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وباقي الجهات ذات الاختصاص لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التشغيلية التي من شأنها حفظ سلامة قاصدي بيت الله الحرام، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة المشاركة في موسم حج عام 1441هـ، بما في ذلك تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

// انتهى //

21:54ت م

0241



منى 07 ذو الحجة1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأنهت وزارة النقل ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، صيانة 491 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة استعداداً لموسم الحج لهذا العام 1441هـ؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج إلى العاصمة المقدسة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبدعم وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة ودعم من معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك انطلاقًا من رسالة المملكة السامية في خدمة زوار بيت الله الحرام.ووقعت أعمال الصيانة الدورية والوقائية على عدد من الطرق الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة وهي: طريق المدينة السريع، وجدة السريع، وجدة القديم، والسيل، والهدا، والليث، والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، حيث شملت أعمال الصيانة: الإنارة، وفواصل تمدد الجسور، وتنفيذ عبارة وادي الشعبة، وأعمال إصلاح السياج، وأعمال الكشط والسفلتة، إضافة إلى تنفيذ عدد من وسائل السلامة على الطريق مثل اللوحات الإرشادية، وإشارات الطرق، وحوامل إشارات الطرق، والدهانات، وعيون القطط، وإنشاء حواجز خرسانية ومعدنية، وأسلاك السياج.وشدد الوزير الجاسر على أهمية التكامل مع مستخدمي وسائل النقل كافة وضرورة تعاون الجميع واستشعارهم المسؤولية وتقيدهم بالإجراءات الوقائية اللازمة والعودة بحذر، مؤكدًا جاهزية المنظومة ومرافقها ومنشآتها كافة لحج هذا العام، من خلال تحديد حافلة لكل مجموعة، وكذلك رقم مقعد يكون مخصصًا للحاج نفسه طوال رحلة الحج كاملة، والالتزام بالمقعد ذاته لجميع الحجاج طوال وقت الرحلة، وعدم السماح للحجاج بالوقوف داخل الحافلة خلال الرحلة، والسماح للعوائل بالجلوس سويًا، إضافة إلى تخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول، مع استثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة ويحتاجون إلى المساعدة، بالإضافة إلى إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل، في حال تأكيد إصابة أحد الركاب -لا قدّر الله- بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كما أنه لن يتجاوز عدد الركاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، والتقيد بالتباعد الجسدي داخل الحافلة من خلال اتباع السياسة الموصي بها، وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب والآخر، والالتزام بلبس الكمامة التزامًا بتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان على رأس أولوياتها.وتعكف منظومة النقل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وباقي الجهات ذات الاختصاص لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التشغيلية التي من شأنها حفظ سلامة قاصدي بيت الله الحرام، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة المشاركة في موسم حج عام 1441هـ، بما في ذلك تنقلهم بين المشاعر المقدسة.// انتهى //21:54ت م0241

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / وزارة النقل تنهي صيانة 491 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.