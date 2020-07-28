السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تكثف حملات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي



رفحاء 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

كثفت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية، إجراءاتها في التعقيم وتطهير ألعاب الأطفال الموزعة في المتنزهات والحدائق العامة والتنظيف المستمر والإصحاح البيئي للمرافق العامة،وفق إرشادات وزارة الصحة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمر حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين مع قرب استقبال عيد الأضحى فضلاً عن معالجة التشوه البصري والحفاظ على المشهد العام ،ضمن جهودها وأعمالها الميدانية اليومية،بالإضافة لأعمال تنظيف المراكز التابعة لنطاق بلدية شعبة نصاب من أجل تحسين المظهر العام.

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21:24ت م

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