السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ أحمد الدرسي بمحافظة صبيا



جيزان 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي وأسرة رجل الأعمال الشيخ أحمد بن منور الدرسي - رحمه الله - أحد أعيان محافظة صبيا والذي توفي إثر معاناة مع المرض.

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر، بما قدمه الفقيد من أعمال البر والخير والإصلاح ، وما بذله الفقيد في خدمة دينه ووطنه ومحافظة صبيا.

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء وأسرة الفقيد الدرسي، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.

// انتهى //

21:00ت م

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