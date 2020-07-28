السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تسجل 642 مخالفة خلال أسبوع



أبها 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 1930 كيلوجراما من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن الجهود الرقابية على الأسواق بالمنطقة .

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية و تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أشار إلى أنه جرى خلال الحملة إتلاف المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى تسجيل حوالي 642 مخالفة على منشآت تجارية مخالفة، و ذلك بعد أكثر من 3435 جولة ميدانية للمراقبين خلال الأسبوع الماضي .

و تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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20:53ت م

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