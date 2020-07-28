شكرا لقرائتكم خبر عن 133.9 مليار إيرادات الميزانية والعجز 109.2 مليار بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

* هبوط مجمل الإيرادات النفطية 45%.. والمصروفات 243.1 مليار

- تحويلات الأجانب تقفز إلى 13.96 مليار يونيو بنسبة 60%

كشفت وزارة المالية أن مجمل الإيرادات النفطية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني، وبلغت قيمة الإيرادات في الربع الثاني 133.9 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليار ريال.

وذكرت الوزارة أن مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول. وانخفض مجمل النفقات خلال الربع الثاني من 2020 إلى 17% على أساس سنوي. وسجلت الميزانية عجزا بلغ 109.2 مليار ريال في الربع الثاني.

وخلال النصف الأول من 2020، بلغت الإيرادات الفعلية 326 مليار ريال، والمصروفات 469.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة العجز 143.3 مليار ريال.

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بينما كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن تحويل الأجانب 69.4 مليار ريال، خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاي، بارتفاع 8.1 مليار ريال، وبنسبة 13% عن تحويلاتهم في الفترة المماثلة من 2019 التي كانت 61.3 مليار ريال.

في المقابل قفزت تحويلات الأجانب الى 13.96 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، بنسبة 60% مقارنة بمستوياتها في الشهر المماثل من العام 2019 التي كانت 8.7 مليار ريال، فيما ارتفعت بقيمة 2.1 مليون ريال، وبنسبة 18%، مقارنة بـ 11.8 مليار ريال تم تحويلهم في شهر مايو السابق، لتسجل اعلى مستوى في 30 شهر وتحديدا منذ ديسمبر 2017.

من جهة أخرى، ارتفعت تحويلات السعوديين الى 4.114 مليار ريال خلال شهر يونيو 2020، وبنسبة 38%، عن تحويلات مايو من العام الجاري التي كانت 2.976 مليار ريال، فيما ارتفعت بنسبة 17%،عن تحويلات يونيو من العام الماضي التي كانت 3.5 مليار ريال.

ووفقاً لنشرة "ساما" فإن البنوك المحلية باعت 87.7 مليار ريال خلال يونيو الماضي، تم تحويلها إلى نقد أجنبي لعملاء آخرين داخل المملكة بارتفاع 20.6 مليار ريال عن ما تم بيعه في شهر مايو السابق الذي بلغ 67 مليار ريال، فيما ارتفعت 17.9 مليار عن مبيعات النقد الاجنبي في يونيو 2019 التي كانت 69.8 مليار ريال.