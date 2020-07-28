شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: مخالفة سندات الأضاحي جريمة تستوجب التوقيف والان نبدء بالتفاصيل

أكدت النيابة العامة أن مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي ،غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً القرار الوزاري رقم ( ٢٠٠٠) وتاريخ ١٠ / ٠٦ / ١٤٣٥هـ البند ( أولاً / ٨).

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