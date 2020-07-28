شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول عودة الدراسة .. وتعليم الشرقية يسلم المقررات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

فى الوقت الذى تنتشر فيه التساؤلات والشائعات بين أولياء الامور والطلبة عن عودة المدارس من عدمه، ويزيد غموض قرار عودة فتح المدارس بسبب الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائة كورونا مؤخرا وضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية معها .. أطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية لوحة العرض الإلكترونية المتضمنة مؤشرات متابعة استلام وتسليم المقررات الدراسية لمكاتب التعليم من المستودعات المركزية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن المستودعات المركزية أنهت تسليم مكاتب التعليم المقررات الدراسية الواردة للمنطقة ضمن خطة وآلية ترحيل من مقر المستودعات حيث خصص لكل مكتب تعليم يوم وزمن محدد تم من خلاله تسليم ما خصص له من مقررات دراسية وفق الأعداد المسجلة في نظام نور للطلاب والطالبات حيث تم تشكيل لجان متابعة في مكاتب التعليم لتتولى توزيع المقررات على مدارس البنين والبنات .

يذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكّر بمتابعة مباشرة من مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان وبتشكيل فريق عمل من الخدمات المساندة ممثلة في المستودعات المركزية والشؤون المدرسية وأمانة التعليم ومختلف الادارات المعنية بتنفيذ برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس وقبل بدء العام الدراسي.

وفي المقابل أنشأت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ورشة لإعادة تأهيل الاثاث المدرسي المكون من طاولات ومقاعد ومكاتب سواء في المدارس مباشرة يتم إعادة تأهيلها أو الأثاث الرجيع في المستودعات حيث يتم العمل في الورشة المخصصة لذلك على إعادة التأهيل حيث بلغ ما تم صيانته في جانب الطاولات ٢١٦٣٥ طاولة والمقاعد بلغ ٣٩٩٣ مقعدا حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة البيئة المدرسية وزيادة العمر الافتراضي للأثاث المدرسي من خلال إعادة تأهيله وترشيد استهلاك الطاولات والمقاعد الدراسية والأثاث المكتبي وسرعة معالجة الاحتياج من خلال توفير الخدمة في المدرسة مباشرة على فترتين صباحية ومسائية مما تهدف إلى غرس قيمة المحافظة على الممتلكات العامة ومنها الأثاث المدرسي كواجب ديني ومطلب وطني.