شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي بحرس الحدود المقدم / مسفر غنام القريني بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع جدة على هاتف الطواريء ٩٩٤ من قبل قائد الواسطة ( الشاوش ) يفيد بتعرض قاربه للغرق ودخول كمية كبيرة من المياه بداخله، في المنطقة المسماة قطعة بياضة أمام مدينة البحيرات، وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة لمركز خليج سلمان وكذلك زورق اعتراضي متوسط المدى من مركز أبحر إلى الموقع، وتم إنقاذ قائد القارب بالإضافة إلى مرافقيه الأربعة، وسحب المياه من داخل الزورق، واستدعاء الهلال الأحمر السعودي للتأكد من سلامتهم بعد تعرض أحد المرافقين لحالة إعياء حيث تم الكشف عليه والاطمئنان على حالته، وتبين أنها مستقره ولاتحتاج نقله إلى المستشفى، ولله الحمد.
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