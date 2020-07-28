شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا الإقليمية مع الرئيس التونسي والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الخارجية في تغريدة على "تويتر": كلفني مولاي خادم الحرمين الشريفين بلقاء فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وتشرفت بنقل تحياته وتحيات سمو ولي العهد لفخامته ومواصلة التنسيق بين قيادتي البلدين الشقيقين لمعالجة التحديات الإقليمية.
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