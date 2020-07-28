المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: يتعين على إيران وقف تسليح مليشيات الحوثي لعدم إطالة أمد النزاع في اليمن المزيد

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، بضرورة وقف إيران تسليح مليشيات الحوثي التي من خلالها تطيل أمد النزاع في اليمن.

وأكدت كيلي كرافت مندوب واشنطن بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف تسليح إيران لتلك المليشيات.

من جانبه ثمن مندوب اليمن لدى مجلس الأمن، جهود المملكة العربية السعودية للمساعدة على دفع تنفيذ اتفاق الرياض، مستنكرا تحركات مليشيات الحوثي التي تزعزع الاستقرار في المنطقة وتسبب معاناة كبيرة للشعب اليمني.

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كما أدان ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن، هجمات مليشيات الحوثي على الأراضي السعودية والتي صعدت حدة التوتر في المنطقة وعرضت أرواح المدنيين للخطر.

وأكد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الرياض بدون تأخير لحل الأزمة في اليمن.

وتقف إيران وأدواتها بالمرصاد لكل خطوات السلام باليمن، وكلما تقدمت الأمم المتحدة خطوة إلى الأمام، يلجأ نظام طهران للتصعيد العسكري، ويعيد عملة السلام إلى المربع الأول.

وكثفت طهران من عمليات تهريب الأسلحة المتطورة للمليشيا الحوثية خلال العام الجاري، وعلى الرغم من ضبط التحالف لشحنتي أسلحة مؤخرا، إلا أن شحنات أخرى وصلت عبر سواحل الحديدة، وفقا لمصادر عسكرية يمنية.