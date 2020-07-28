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إغلاق مستودعين في الرياض خزنا أغذية فاسدة وأسماكًا محظورة
بهما مخالفات أخرى منها تدني مستوى النظافة وسوء التخزين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن إغلاق مستودعين في الرياض قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة وأسماك محظورة.
وأوضحت الغذاء والدواء، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، أن ضمن المخالفات في المستودعين بـ الرياض تدني مستوى النظافة وسوء التخزين، حيث تم ضبط وحجز 89 طنًّا من المنتجات المخالفة.
وتابعت الهيئة أنه بناء على تلك المخالفات أُحيلت المنشأتين في الرياض إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.
في سياق متصل، تستمر أعمال الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في المكاتب الرئيسية والفرعية وفي المنافذ لقطاع الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية وقطاع العمليات لإنهاء كافة إجراءات الفسح والرقابة وفي جميع المواقع الحيوية.
وأكدت الهيئة أن مفتشيها سيعملون على استمرار الدور الرقابي والتفتيشي على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية خلال فترة الإجازة، فيما يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وإنهاء بعض الأعمال والاستعلام عن سير المعاملات والطلبات وتقديم البلاغات عبر مركز الاتصال الموحد 19999 والقنوات الإلكترونية.
يشار إلى أن الغذاء والدواء تسعى لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف وضمان استمرار سلاسل الإمداد بالتعاون مع الجهات الحكومية خلال موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك.
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