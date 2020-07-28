مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يُعلن بيع سندات الأضحية بقيمة 795 ريالًا

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن مشروع المملكه للإفادة من الهدي والأضاحي اليوم ، عن بيع سندات الأضحية عبر مواقع المشروع على شبكة الإنترنت ، بقيمة 795 ريالاً ، أو من خلال الحسابات البنكية في كل من مصرف الراجحي، وبنك البلاد.

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نافذة إلكترونية بلغات متعددة:

وفي هذا الصدد أطلق المشروع نوافذ إلكترونية تخاطب المستفيدين بلغات متعددة، وتمكنهم من شراء سندات الهدي ومنها : موقع المشروع هنا، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.

في حين أتمت إدارة مشروع الهدي والأضاحي الاستعدادات والتجهيزات في مواقع الذبح وسط إجراءات صحية مشددة ، لتنفيذ نُسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات خلال موسم حج هذا العام ، وإجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل.

انسيابية في العمل:

كما حرصت إدارة المشروع على سير العمل وانسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، وتيسير أداء نسكهم، وتعظيماً لهذه الشعيرة، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدو .

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