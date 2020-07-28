النيابة تتابع مع الجهات المختصة قضية تعرض مواطنة للتعنيف والإيذاء

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه يتم متابعة قضية نشر إحدى المواطنات لصور شخصية ومقاطع مرئية لها عبر إحدى المنصات الاجتماعية، وإفادتها بأنها تعرضت للعنف والإيذاء.

Advertisements

وصرح المصدر بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة خلال الأيام الماضية بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى معلوماتي يتضمن نشر إحدى المواطنات لصور شخصية ومقاطع مرئية لها عبر إحدى المنصات الاجتماعية، وإفادتها بأنها تعرضت للعنف والإيذاء، فإن القضية ما زالت في طور التقييم والمتابعة.

وقال: إن النيابة العامة تواصلت مع الجهات ذات الاختصاص للوقوف على ملابسات القضية وتداعياتها وإحاطة ظروفها وأحداثها واتخاذ الإجراءات النظامية طبقًا لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.

المزيد

جديد الأخبار