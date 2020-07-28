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النيابة تتابع مع الجهات المختصة قضية تعرض مواطنة للتعنيف والإيذاء

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2020-07-28

النيابة تتابع مع الجهات المختصة قضية تعرض مواطنة للتعنيف والإيذاء

تعمل على الإحاطة بظروفها وأحداثها واتخاذ الإجراءات النظامية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه يتم متابعة قضية نشر إحدى المواطنات لصور شخصية ومقاطع مرئية لها عبر إحدى المنصات الاجتماعية، وإفادتها بأنها تعرضت للعنف والإيذاء.

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وصرح المصدر بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة خلال الأيام الماضية بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من محتوى معلوماتي يتضمن نشر إحدى المواطنات لصور شخصية ومقاطع مرئية لها عبر إحدى المنصات الاجتماعية، وإفادتها بأنها تعرضت للعنف والإيذاء، فإن القضية ما زالت في طور التقييم والمتابعة.

وقال: إن النيابة العامة تواصلت مع الجهات ذات الاختصاص للوقوف على ملابسات القضية وتداعياتها وإحاطة ظروفها وأحداثها واتخاذ الإجراءات النظامية طبقًا لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية.



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