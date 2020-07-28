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فيديو.. زحام ما قبل العيد بأسواق حائل
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
شهدت الأسواق والمولات التجارية بمنطقة حائل قبل العيد إقبالًا من المتسوقين تزامنًا مع نزول الرواتب لهذا الشهر.
وانتعشت الأسواق والمولات التجارية الكبرى حيث تدافعت الأسر إلى أماكن التسوق المختلفة لشراء مستلزمات العيد، من ملابس وأحذية وإكسسوارات مختلفة، يرافق ذلك ازدحام شديد وبطء في الحركة عبر الشوارع الممتدة القريبة من هذه الأسواق.
التسوق قبل العيد
وقالت بعض السيدات إن فكرة التسوق في وقت مبكر والبُعد عن التجمعات في ظل الاحترازات ترجع إلى أن نفس البضاعة التي تكون في السوق في آخر شهر ما قبل العيد هي نفسها الموجودة منذ فتره فلا داعي للتأجيل والتسوق وسط الزحام.
وأكدت هند الشمري أن التسوق في الأيام الأخيرة قبيل العيد، عادة سلبية، فضيق الوقت يفرض على الشخص قرارات شرائية سريعة وبنسبة رضا منخفضة، بسبب قضاء الشخص ساعات في التنقل بين الأسواق والمحلات.
استعدادات المحال لموسم البيع
من جهتها قالت أم محمد إحدى العاملات في المحال النسائية: تبدأ استعداداتنا قبل العيد مع التدابير الاحترازية لكورونا، فأغلب الزبائن التي تحرص على الشراء تتردد في هذه الفترة، وأصحاب المحل يستوردون أحدث الفساتين والملابس النسائية لهذه المناسبة، ورغم أن الركود في فترة سابقة بسبب جائحة كورونا أصاب بعض التجار بالذعر، إلا أن حركة السوق بدأت تنشط، وأغلب المواطنات والمقيمات يفضلن الأثواب الجاهزة للعيد، باستثناء الكبار بالسن، فإنهن يلجأن إلى التفصيل ومراكز الخياطة.
من جهة أخرى برر متابعات الخليج 365 صالح العنزي التدافع على التسوق في هذه الفترة بسبب ما يعرف بالتخفيضات رغم التشديد من وزارة التجارة والمتابعة، ما يجعل الأسر ترجئ التسوق إلى هذا الوقت.
وألزمت أمانة منطقة حائل أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها زحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وعدم التكدس.
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