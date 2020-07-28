- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم موعد رحلات قطار سار الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد رحلات قطار سار الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى
تلبية لرغبة عملائها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار عن رحلات إضافية جديدة لقطار الركاب النهاري، والليلي بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، ومنحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات.
وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا إلى محطة الرياض، ويستمر تسيير الرحلات الإضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.
ودعت سار عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (هنا) أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر موعد رحلات قطار سار الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.