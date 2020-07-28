شرح طريقة تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

عضوية الهيئة السعودية للمهندسين واحدة من العضويات المميزة التي يبحث عنها الكثير خاصة وأنها تمتلك الكثير من الميزات التي يتم توفيرها للمهندسين داخل المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المميزات التي يتمتع بها حاملي العضوية هو الحصول على تخفيضات مميزة في الرعاية الطبية داخل المستشفيات، والحصول على رحلات مجانية، والكثير من الخدمات المميزة الأخرى لذلك يبحث الكثير عن طريقة تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين، وهو ما نقدمه لكم في هذا المقال.

شرح تجديد عضوية الهيئة السعودية للمهندسين

أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالهيئة السعودية للمهندسين. عليك تسجيل الدخول من خلال إدخال بيانات العضوية الخاصة بك، واسم المستخدم وكلمة المرور. بعد الدخول إلى حسابك الشخصي على الموقع ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بك، وموعد انتهاء صلاحية العضوية وهل مازالت سارية أم لا. إذا كانت العضوية الخاصة بك انتهت فترة الصلاحية الخاصة بها عليك الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية. ستظهر لك العديد من الخيارات عليك اختيار تجديد العضوية . بعد ذلك عليك تحديد مدة التجديد وهي عام واحد. الخطوة الأخيرة وهي إدخال الرقم القومي الخاص بك، والضغط على كلمة إرسال لكي يتم طلب التجديد.

بهذه الطريقة تكون قد أرسلت طلب التجديد، وستصلك رسالة على الجوال بعد ذلك لكي تقوم بدفع الرسوم، ويمكنك دفع رسوم التجديد من خلال ماكينات الصراف الآلي، وتكون تكلفة رسوم التجديد حوالي 250 ريال سعودي.