شرح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل إلكتروني، وذلك حتى يسهل على الجميع إمكانية القيام بالخدمات الحكومية وغيرها من الخدمات الأخرى من الجوال وهو بالمنزل دون الذهاب إلى المؤسسات الحكومية، ومن الخدمات التي توفرها السعودية للمواطنين هي إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهو ما نوضحه لكم في هذا المقال بشكل تفصيلي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

أولا عليك الدخول إلى الموقع الخاص بـ الشركة السعودية للكهرباء. بعد الدخول إلى الموقع ستظهر لك قائمة جانبية تحتوي على العديد من الخيارات المختلفة عليك الضغط على خيار استعراض الفاتورة الإلكترونية . بعد الضغط عليها سيتم تحويلك إلى صفحة جديدة داخل الموقع، وتحتوي على صفحة تسجيل الدخول أو تسجيل حساب، وستجد خانة متوفرة في الجانب الأيسر من الصفحة تسمي ” رقم الحساب “. قم بإدخال رقم الحساب الخاص بك بها. بعد إدخال رقم الحساب أضغط على كلمة ” تحقق ” ستظهر لك جميع البيانات الخاصة بفاتورة الكهرباء. إذا كنت تمتلك حساب داخل الموقع عليك إدخال المعلومات الخاصة بالدخول وهي رقم الهوية أو البريد الإلكتروني، وكلمة المرور وستظهر لك جميع البيانات.

توفر المملكة العربية السعودية العديد من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فهناك تطبيق أيضا تم إصدارة لتسهيل الأمر على المواطنين ومتوفر لهواتف الاندرويد والايفون، ويطلق عليه اسم ALKAHRABA‏، ويمكنك أيضا الاستعلام عن الكهرباء من خلال الاتصال على رقم 500120.