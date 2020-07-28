تجهيز 660 عربة لاستقبال ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام 660 عربة كهربائية مع العربات اليدوية لحجاج بيت الله مع حرصها على تقديم خدماتها لضيوف الرحمن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامتهم، وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا. وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف الجحدلي أن إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عملت على تعقيم جميع العربات ونقاط التوزيع داخل المسجد الحرام وفي الساحات الخارجية مع أخذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية، لسلامة ضيوف الرحمن. من جانبه أكد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر خوج أنه تم تجهيز 660 عربة كهربائية جاهزة لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن بالإضافة للعربات اليدوية، يتم توزيعها في مداخل المسجد الحرام عبر نقاط التوزيع التي وضعت بها ملصقات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة كما تم تعقيم جميع العربات، استعدادا لاستقبال الحجيج مع وجود فرق تعقيم ميدانية للتعقيم قبل الاستخدام وبعده حرصا على سلامة ضيوف الرحمن.

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