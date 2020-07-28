القويحص يستعرض الخطة التشغيلية لمتعهدي الإعاشة في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الخطة التشغيلية لمتعهدي الإعاشة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا في مكتبه مع رئيس الطائفة بمكة المكرمة بحضور مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم ومدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي.

وجرى خلال الاجتماع عرض كامل المراحل، بدءا بمرحلة الإعداد مرورا بمرحلة التشغيل إلى مرحلة التسليم وتقديم الخدمة، وفي كل مرحلة يتم اتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان سلامة الحجاج والموظفين من التعرض للإصابة وكذلك سلامة الغذاء من حالات التلف أو التسمم الغذائي، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الجهات المختصة.

وتضمنت الخطة إيضاح المعدات المستخدمة في حفظ وتقديم الوجبات الجاهزة «المسبقة التحضير»، وكذلك أسطول النقل، والكوادر التشغيلية وآلية استطلاع مدى رضا الحجاج عن خدمة الإعاشة التي ستقدم لهم في مشعر منى ومشعري عرفات ومزدلفة، والتي ستخضع لرقابة كاملة من قبل أمانة العاصمة المقدسة من خلال مراقبين صحيين مؤهلين لمراقبة سلامة الوجبات واشتراطات العاملين ومدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الوقائية الاحترازية، إضافة إلى سحب عينات من كامل الوجبات الغذائية المقدمة، وتحليلها بصورة يومية بمختبر سلامة الغذاء بالأمانة.

واطلع خلال الاجتماع على لائحة التنظيم الداخلي والحوكمة للطائفة، والتي تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل في ضوء الأنظمة والتعليمات، وكان من أبرزها، الارتقاء بمستوى الأداء وضمان جودة وسلامة الغذاء وفق المعايير العالمية والدولية وإنشاء مركز معلومات الإعاشة، كما تضمنت اللائحة رعاية المصالح المشتركة لمنتسبي الطائفة والتنسيق فيما بينهم بما يحقق المصلحة العامة، والعمل مع الجهات المختصة على توحيد القواعد والضوابط والإجراءات التي تضمن توفير وتطوير الخدمات المقدمة من المتعهدين واللازمة للمستفيدين، مع العمل على تطوير الإمكانيات المتاحة لدى متعهدي الإعاشة، وتسخيرها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار وإجراء الدراسات المتخصصة في مجال خدمات الإعاشة، ورعاية المشاريع المشتركة للمتعهدين.

من عرض الخطة التشغيلية: