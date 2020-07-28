شكرا لقرائتكم خبر 80 كاميرا لمراقبة مسالخ العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المسالخ وبالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بتركيب كاميرات لمراقبة المسالخ التي تشرف على تشغيلها أمانة العاصمة المقدسة؛ بهدف تحسين أداء العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم تركيب 80 كاميرا مراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، وذلك لمتابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل.

إلى ذلك ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك مع قرب عيد الأضحى بهدف رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وأوضح المدير العام للفرع المهندس سعيد الغامدي أن الحملة استهدفت مكة والليث وخليص وأضم والعرضيات ورابغ والقنفذة وجدة والطائف، مبينا أن الكوادر البيطرية متمثلة في الإرشاد البيطري تتوزع في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها في الأضحية ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور في الأسواق لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي لدى مرتادي أسواق المواشي.