80 كاميرا لمراقبة مسالخ العاصمة المقدسة

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وأشارت الأمانة إلى أنه تم تركيب 80 كاميرا مراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، وذلك لمتابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل.
إلى ذلك ينفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية والضوابط الخاصة بذلك مع قرب عيد الأضحى بهدف رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.
وأوضح المدير العام للفرع المهندس سعيد الغامدي أن الحملة استهدفت مكة والليث وخليص وأضم والعرضيات ورابغ والقنفذة وجدة والطائف، مبينا أن الكوادر البيطرية متمثلة في الإرشاد البيطري تتوزع في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية والشروط الواجب توافرها في الأضحية ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور في الأسواق لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي لدى مرتادي أسواق المواشي.
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