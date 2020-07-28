شكرا لقرائتكم خبر مشاريع كهربائية بــ1300 مليون ريال لخدمة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة المشاريع الكهربائية الجديدة في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، المنفذة خلال العام الحالي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نحو 1300 مليون ريال، استعدادا لموسم الحج، وحرصا على راحة ضيوف الرحمن، من مختلف الجنسيات، والتي اقتصرت هذا العام على الحجاج من داخل المملكة، بسبب جائحة كورونا

وأكدت الشركة السعودية للكهرباء جاهزية خطتها التشغيلية ومشاريعها الكهربائية وكوادرها الفنية والمتخصصة، لتقديم خدمة كهربائية موثوقة، لحجاج بيت الله الحرام، خلال موسم حج هذا العام 1441 هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيرة إلى أن القدرات المتاحة تبلغ نحو 21 ألف ميجاوات، متوقعة، وفقا لدراساتها وتقاريرها الفنية، ألا يتجاوز الحمل الذروي خلال موسم حج هذا العام 16 ألف ميجاوات فقط.

وأكد رئيس القطاع الغربي المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام العمري أن الخطة التشغيلية لموسم الحج تنفذ تحت مظلة وزارة الطاقة، وبإشراف ودعم مباشر من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختلفة، لافتا إلى أن موثوقية نظام الجهد الفائق (380 ك.ف.) عالية جدا، وأن الخطة التشغيلية ركزت على تخصيص كوادر فنية متخصصة للعمل عن بعد هذا العام، التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالظروف الصحية الحالية وجائحة كورونا، لدعم الكوادر الموجودة في المواقع المختلفة بالمشاعر المقدسة، طوال موسم الحج.

وأوضح العمري أنه أنجزت محطات تحويل متنقلة في المشاعر المقدسة بتكلفة 56 مليون ريال، وأنشئت 733 محطة توزيع، وخطوط جهد متوسط، بطول 844 كلم، بتكلفة 308 ملايين ريال، ومحطة جهد عال، وخطوط جهد عال بطول 19 كلم، بتكلفة 386 مليون ريال، ومحطة جهد فائق (380 ك. ف.)، وخطوط جهد عال بطول 78 كلم، بتكلفة 548 مليون ريال؛ ليصل إجمالي تكلفة المشاريع نحو 1300 مليون ريال.

وبين العمري أن الشركة لديها قدرات كهربائية احتياطية كبيرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ ومن بينها المسجد الحرام، الذي يتوقع أن يصل الحمل الذروي فيه هذا العام إلى 60 ميجاوات؛ فيما يبلغ التوليد الاحتياطي 110 ميجاوات، وأنه ربطت المشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات بالنظام الكهربائي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من خطة الاستعداد والخطة التشغيلية لموسم الحج بدأت في 1/ 5/ 1441هـ إلى 20/ 11/ 1441هـ، وتضمنت تنفيذ الصيانة الوقائية لمعدات الشبكة الكهربائية ومحطات التوليد والتحويل، والخطوط الهوائية وشبكات التوزيع، وفحص المولدات الاحتياطية لكبار المشتركين، بمشاركة الدفاع المدني، فيما بدأت المرحلة الثانية من 1/ 12/ 1441هـ وحتى نهاية موسم الحج.

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الخطة التشغيلية للحج ينفذها:

500 مهندس وفني ومتخصص

كوادر وطنية مدربة لضمان موثوقية الخدمة الكهربائية

66 فرقة فنية من الطوارئ والصيانة بجميع المواقع