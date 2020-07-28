، "كورونا" يعاود الانتشار بقوة في ألمانيا.. الحكومة تحذِّر وتوصي بعدم السفر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذَّر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ أيام عدة؛ وهو ما أرغم السلطات على التوصية بعدم السفر، وخصوصًا إلى إسبانيا.
وذكر رئيس المعهد لوثار فيلير خلال مؤتمر صحفي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد-19 تشكِّل مصدر قلق كبير للحكومة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف بأن السلطات نجحت في الحفاظ على عدد مستقر للحالات الجديدة لأسابيع، لكن لوحظ زيادة في الإصابات منذ أيام.
وطالب "فيلير" باحترام الإجراءات الوقائية، كغسل اليدين بانتظام، ووضع الكمامة في الأماكن المغلقة التي يجب تهويتها باستمرار.
وارتفع معدل الحالات الجديدة اليومية بـ"كوفيد-19" إلى 557 منذ أسبوع في ألمانيا، في حين كانت تحت سقف 350 حالة منتصف يوليو (تموز).
ونصحت ألمانيا مواطنيها اليوم بتفادي السفر غير الضروري ولأغراض سياحية إلى مناطق أراغون وكتالونيا ونافار الإسبانية بسبب العدد المرتفع للحالات.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يعاود الانتشار بقوة في ألمانيا.. الحكومة تحذِّر وتوصي بعدم السفرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
حذَّر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ أيام عدة؛ وهو ما أرغم السلطات على التوصية بعدم السفر، وخصوصًا إلى إسبانيا.
وذكر رئيس المعهد لوثار فيلير خلال مؤتمر صحفي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد-19 تشكِّل مصدر قلق كبير للحكومة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف بأن السلطات نجحت في الحفاظ على عدد مستقر للحالات الجديدة لأسابيع، لكن لوحظ زيادة في الإصابات منذ أيام.
وطالب "فيلير" باحترام الإجراءات الوقائية، كغسل اليدين بانتظام، ووضع الكمامة في الأماكن المغلقة التي يجب تهويتها باستمرار.
وارتفع معدل الحالات الجديدة اليومية بـ"كوفيد-19" إلى 557 منذ أسبوع في ألمانيا، في حين كانت تحت سقف 350 حالة منتصف يوليو (تموز).
ونصحت ألمانيا مواطنيها اليوم بتفادي السفر غير الضروري ولأغراض سياحية إلى مناطق أراغون وكتالونيا ونافار الإسبانية بسبب العدد المرتفع للحالات.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:45 PM
"فيلير" طالب باحترام الإجراءات الوقائية
حذَّر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ أيام عدة؛ وهو ما أرغم السلطات على التوصية بعدم السفر، وخصوصًا إلى إسبانيا.
وذكر رئيس المعهد لوثار فيلير خلال مؤتمر صحفي أن التطورات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد-19 تشكِّل مصدر قلق كبير للحكومة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضاف بأن السلطات نجحت في الحفاظ على عدد مستقر للحالات الجديدة لأسابيع، لكن لوحظ زيادة في الإصابات منذ أيام.
وطالب "فيلير" باحترام الإجراءات الوقائية، كغسل اليدين بانتظام، ووضع الكمامة في الأماكن المغلقة التي يجب تهويتها باستمرار.
وارتفع معدل الحالات الجديدة اليومية بـ"كوفيد-19" إلى 557 منذ أسبوع في ألمانيا، في حين كانت تحت سقف 350 حالة منتصف يوليو (تموز).
ونصحت ألمانيا مواطنيها اليوم بتفادي السفر غير الضروري ولأغراض سياحية إلى مناطق أراغون وكتالونيا ونافار الإسبانية بسبب العدد المرتفع للحالات.
، "كورونا" يعاود الانتشار بقوة في ألمانيا.. الحكومة تحذِّر وتوصي بعدم السفر ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يعاود الانتشار بقوة في ألمانيا.. الحكومة تحذِّر وتوصي بعدم السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.